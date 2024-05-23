مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يُنهي معاناة طفل من ورم عظمي بطول 6 سم في مفصل الورك

وأضاف الدكتور العمران أن صعوبة العملية ليست فقط في الوصول لعمل الكحت، وتحديداً مع كبر حجم كيس الورم، ولكن لأهمية التعامل مع القشرة العظمية الرقيقه القابلة للكسر ، بالإضافة إلى وجوب الحذر الشديد من عدم تمرير عملية التثبيت، على مركز النمو في رأس عظمة الفخذ، حتى لا يتأثر نمو الطفل مع مرور الوقت.