"المحميات الملكية".. الحفاظ على الطبيعة حماية للحياة الفطرية وتعزيزًا للسياحة البيئية

يُذكر أن مجلس المحميات الملكية، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وعضوية كلٍ من: "الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان، ووزير البيئة والمياه والزراعة"، وذلك بالإضافة إلى اثنين من ذوي الاختصاص.