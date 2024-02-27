مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يُنقذ خمسينية من مضاعفات ورماً سرطانياً نشطاً في البطن والحوض بطول 20 سم

وقالت رئيسة الفريق الطبي المعالج أنه بعد إطلاع الفريق الطبي على كامل نتائج الفحوصات، تم وضع خطة علاجية تقتضي، سرعة التدخل الجراحي للحيلولة دون انتشار الورم في مناطق جديدة بالجسم ، والحد من المضاعفات الشديدة التي تعاني منها المريضة، مفيدة بأن العملية قد تمت خلال ساعتين وأجري فيها فتح البطن واستئصال الورم والرحم بالكامل، وإزالة ما يزيد عن 22 عقدة لمفاوية من الحوض والبطن.