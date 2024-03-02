لانطلاقة جادة.. 3556 مدرسة بعسير تفتح ذراعيها غدًا لعودة 468 ألف طالب

أنهت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، وإدارات التعليم بمحافظات بيشة، ومحايل عسير، وسراة عبيدة، والنماص، ورجال ألمع، وظهران الجنوب، استعداداتها لاستقبال 468 ألف طالب وطالبة يدرسون في 3556 مدرسة؛ لبدء الفصل الدراسي الثالث يوم غد الأحد، من خلال منظومة متكاملة من الخدمات والتجهيزات في المدارس، ومتابعة اكتمال التجهيزات الأساسية كالمقررات والكتب الدراسية والمقاعد، وإتمام أعمال الصيانة والنظافة للمرافق كافة، بما يضمن عودة جادة ومنتظمة للعملية التعليمية من اليوم الأول للدراسة.