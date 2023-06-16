"البديوي": مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي يسعيان دائماً للأمن والاستقرار في العالم

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي يسعيان دائماً للعمل على ضمان الأمن والاستقرار في العالم من خلال التباحث والتعاون في القضايا الثنائية، الإقليمية والدولية.
جاء ذلك خلال لقائه، جوزيب بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية.
وأوضح "البديوي" أنه تباحث مع بوريل حول العديد من القضايا التي تهم الجانبين، إضافة إلى استعراض آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
وقال: إن الجانبين ناقشا الاجتماع الوزاري المشترك الخليجي- الأوروبي، والذي سيعقد في شهر أكتوبر المقبل بسلطنة عُمان، كما تم بحث سبل تعزيز التعاون بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي وتطويره في مختلف المجالات، بما فيها إعفاء مواطني دول مجلس التعاون من تأشيرة الشنغن؛ وآلية تسريع ودفع مسارات استئناف مفاوضات التجارة الحرة بين الجانبين لخدمة المصالح المشتركة، وبما يعود بالفائدة على شعوب دول المجلس والاتحاد الأوروبي.
ونوه بالعلاقات الاستراتيجية والوثيقة التي تربط مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي وحرص الجانبين على تعزيزها وتوثيقها من خلال تبادل الخبرات، والتواصل المستمر وعقد اللقاءات والاجتماعات على كافة المستويات.