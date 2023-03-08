"الحرس الوطني" تُعلن فتح باب القبول والتسجيل للراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية

وبيّنت الوزارة الشروط المطلوبة للتقديم، منها أن يكون سعودي الأصل والمنشأ، ويُستثنى من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج السعودية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأن يكون لائقًا طبيًّا للخدمة العسكرية، وأن لا يقل سنه عن (18) عامًا، ولا يزيد على (40) عامًا، وأن لا يقل طول المتقدم عن (160) سم، وألا يكون موظفًا في أي جهة حكومية، أو سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية، وأن يكون حاصلاً على المؤهل المطلوب للوظيفة، وأن يتناسب طوله مع وزنه وفق المعايير الصحية المعتمدة في وزارة الحرس الوطني، وأن لا يكون متزوجًا من غير سعودية.