"الحرس الوطني" تُعلن فتح باب القبول والتسجيل للراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية

أعلنت وزارة الحرس الوطني فتح باب القبول والتسجيل للراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية، ابتداء من يوم الأحد 1444/ 8/ 20هـ إلى يوم الخميس 1444/ 8/ 24هـ، للوظائف العسكرية (تجنيد- رجال).
وبيّنت الوزارة الشروط المطلوبة للتقديم، منها أن يكون سعودي الأصل والمنشأ، ويُستثنى من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج السعودية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأن يكون لائقًا طبيًّا للخدمة العسكرية، وأن لا يقل سنه عن (18) عامًا، ولا يزيد على (40) عامًا، وأن لا يقل طول المتقدم عن (160) سم، وألا يكون موظفًا في أي جهة حكومية، أو سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية، وأن يكون حاصلاً على المؤهل المطلوب للوظيفة، وأن يتناسب طوله مع وزنه وفق المعايير الصحية المعتمدة في وزارة الحرس الوطني، وأن لا يكون متزوجًا من غير سعودية.
وأشارت الوزارة إلى الشهادات الصادرة من خارج السعودية، وأنه يجب معادلتها من وزارة التعليم، مع إرفاق صورة المعادلة مع أصل الشهادة للمطابقة، وأن يجتاز اختبار القبول والمقابلة الشخصية وفقًا للشروط والمعايير المحددة.
وبيَّنت أن الوظائف العسكرية (عريف / وكيل رقيب) لحملة الدبلوم في تخصص اتصالات لخريجي كلية الاتصالات، وكذلك تتوافر وظائف تخصص مشغل حاسب آلي، وتخصص فني صيانة حاسب آلي، وتخصص فني شبكات حاسب آلي. أما تخصص محلل نظم وتخصص تقنية الإلكترونيات فلخريجي كليات ومعاهد الهيئة الملكية بالجبيل وينبع. كما تتوافر وظائف بتخصص صيانة الطائرات.
وحول الوظائف العسكرية (جندي / جندي أول) فهي لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها.