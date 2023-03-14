أمير الجوف يؤكد أهمية سباقات الفروسية في الحفاظ على التراث والأصالة

أكد أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أن سباقات الفروسية تُشكل أهمية لما تحمله من مضامين الحفاظ على التراث والأصالة والتمسك بالعادات والتقاليد العربية الأصيلة، مشيداً بنجاح موسم ميدان الفروسية بالجوف والنقلة النوعية في تنظيم سباقات الميدان، حاثًا على تضافر الجهود بما يليق بهذه الرياضة وما تحظى به من دعم واهتمام القيادة الحكيمة.
جاء ذلك خلال رعايته اليوم الحفل الختامي لسباقات الفروسية على جائزة إمارة منطقة الجوف خلال موسمها الحالي لعام 1444هـ، حيث كان في استقباله في مقر الحفل وكيل الإمارة حسين آل سلطان ومدير فروسية الجوف أحمد القايد.
وحضر أمير المنطقة أشواط السباق الأربعة، فيما خصص الشوط الأخير على كأس إمارة الجوف، وحقق المركز الأول الجواد رحماني لمالكه عبدالإله بن خالد الدامر والخيال أحمد العتيبي والمدرب عبدالإله الدامر.
وفي الختام، سلّم المتسابقين الكأس والجوائز، وكرّم قوائم ميدان الفروسية لهذا العام كأفضل متصدر قائمة الملاك إسطبل ذيب المراقيب، ومتصدر قائمة المتدربين عبدالله السمرين ومتصدر قائمة الجياد بيونق، ومتصدر قائمة الخيالة طارق المنصور، وكرم سموه المشرف العام رئيس اللجان الفنية ولجنة التحكيم خالد السرحاني.