أمير الجوف يؤكد أهمية سباقات الفروسية في الحفاظ على التراث والأصالة

أكد أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أن سباقات الفروسية تُشكل أهمية لما تحمله من مضامين الحفاظ على التراث والأصالة والتمسك بالعادات والتقاليد العربية الأصيلة، مشيداً بنجاح موسم ميدان الفروسية بالجوف والنقلة النوعية في تنظيم سباقات الميدان، حاثًا على تضافر الجهود بما يليق بهذه الرياضة وما تحظى به من دعم واهتمام القيادة الحكيمة.