طلاب تعليم الرياض يواصلون التميز بتحقيق عدة جوائز بمسابقة "تحدي علوم المستقبل"

وفي هذا الإطار تمكّن ثمانية طلاب من تعليم الرياض من الفوز في مسابقة "تحدي علوم المستقبل" الافتراضية للعام 2022م في موسمها الثاني، المقامة تحت رعاية مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، والتي تستهدف الطلاب والطالبات الموهوبين والمتفوقين ضمن فئتي الناشئين والمحترفين في مجال العلوم والتكنولوجيا من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.