طلاب تعليم الرياض يواصلون التميز بتحقيق عدة جوائز بمسابقة "تحدي علوم المستقبل"

واصل طلاب وطالبات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، تحقيق التميّز والفوز وحصد الجوائز في مشاركاتهم الخارجية على مستوى المحافل والمسابقات الإقليمية والدولية.
وفي هذا الإطار تمكّن ثمانية طلاب من تعليم الرياض من الفوز في مسابقة "تحدي علوم المستقبل" الافتراضية للعام 2022م في موسمها الثاني، المقامة تحت رعاية مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، والتي تستهدف الطلاب والطالبات الموهوبين والمتفوقين ضمن فئتي الناشئين والمحترفين في مجال العلوم والتكنولوجيا من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
حيث تُوّجَ الطالبان مكي محمد زكري وأمين أيمن سجيني من أكاديمية طويق وإدارة تعليم الرياض بجائزة بطل تحدي علوم المستقبل لفئة الناشئين.
فيما نجح فريق مكون من الطلاب (عبدالعزيز سلمان الحضيف، فيصل عبدالله الرشيدان، تميم ناصر القفاري)، من إدارة تعليم الرياض بالفوز بجائزة أفضل مهندس لفئة الناشئين. فيما حصد فريق يضم (جهاد بخيت الجهني، يوسف محمد الفقيه، عبدالرحمن فهد الدريبي)، من أكاديمية طويق وإدارة تعليم الرياض جائزة أفضل مهندس لفئة المحترفين.
بدوره، هنَّأ المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن محسن خرمي الطلاب الفائزين وأسرهم ومعلميهم ومدارسهم، معتبراً هذا الفوز إضافة مهمّة للإنجازات النوعيّة والمستمرة لطلاب وطالبات تعليم الرياض، متمنياً للجميع التوفيق والفوز في المشاركات القادمة.