"الفضلي" مشروع محطة الجبيل "3 أ" لتحلية المياه

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراكات المياه خالد بن زويد القريشي، أن المحطة مصممة لإنتاج (600) ألف متر مكعب يوميًّا، ويُعد أول مشروع لتحلية المياه بالشراكة بين القطاع العام والخاص في المنطقة الشرقية، ويعمل على إمداد منطقتي الرياض والقصيم بالمياه عن طريق منظومة نقل المياه.