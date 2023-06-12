بدر بن عبدالله يوقّع مذكرة تفاهم مع نظيره القطري لتعزيز التعاون الثقافي

وتضمنت المذكرة العمل المشترك بين البلدين الشقيقَين لتعزيز التعاون في مختلف المجالات الثقافية، ومنها ما يتعلق بالتراث، وفنون العمارة والتصميم، والمتاحف، والفنون البصرية، والمسرح والفنون الأدائية، والأدب والنشر والترجمة، والأزياء، وفنون الطهي، والأفلام، وذلك من خلال إقامة البرامج التدريبية وورش العمل والندوات بين ذوي الخبرة والاختصاص، والفنانين في كلا البلدين الشقيقَين، واستضافة المعارض، وإعارة الأعمال الفنية والقِطع الأثرية فيما بينهما، وتبادل المشاركات في المهرجانات والفعاليات الثقافية، والقيام بالمشروعات الاستراتيجية المشتركة في مختلف المجالات الثقافية.