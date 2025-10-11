معرض الصقور والصيد السعودي 2025 يستقطب اهتمامًا عالميًا بمشاركة 1300 عارض من 45 دولة

حظي معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بمَلهم (شمال مدينة الرياض)، بتفاعل عالمي واسع وتغطية إعلامية من مختلف وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية، منذ انطلاقه في الثاني من أكتوبر الجاري.
ونقلت عددٌ من الوكالات والصحف الدولية، من بينها وكالة "رويترز" ووسائل إعلام صينية، مشاهد حيّة من مزاد نادي الصقور السعودي وسباقات الملواح، إلى جانب المناطق التفاعلية المتنوعة التي يحتضنها المعرض، مؤكدين مكانته كأكبر معرض من نوعه على مستوى العالم، وعمقه في تجسيد الموروث الثقافي السعودي الأصيل المرتبط بعالم الصقارة.
وفي إطار دعمه للحضور الإعلامي، خصّص نادي الصقور السعودي مركزًا إعلاميًا متكاملًا يوفّر للصحفيين والمراسلين البيانات والصور ومواد الفيديو بشكل يومي، لتسهيل التغطية ونقل الفعاليات بدقة واحترافية عبر منصاتهم وبمختلف اللغات.
ويعكس هذا الزخم الإعلامي حجم الاهتمام الدولي بالمعرض، ومكانته على خارطة الفعاليات العالمية المتخصصة، كونه وجهة عالمية لعشاق الصقارة والصيد والرحلات، بمشاركة تتجاوز (1300) عارض وعلامة تجارية من (45) دولة حول العالم.