معرض الصقور والصيد السعودي 2025 يستقطب اهتمامًا عالميًا بمشاركة 1300 عارض من 45 دولة

ونقلت عددٌ من الوكالات والصحف الدولية، من بينها وكالة "رويترز" ووسائل إعلام صينية، مشاهد حيّة من مزاد نادي الصقور السعودي وسباقات الملواح، إلى جانب المناطق التفاعلية المتنوعة التي يحتضنها المعرض، مؤكدين مكانته كأكبر معرض من نوعه على مستوى العالم، وعمقه في تجسيد الموروث الثقافي السعودي الأصيل المرتبط بعالم الصقارة.