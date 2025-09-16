(شهر اللغة العربية) في جمهورية إيطاليا بتنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية

ويُعدُّ (شهر اللغة العربية) في جمهورية إيطاليا امتدادًا لنسخ سابقة أُقيمت في العديد من الدول، من بينها: جمهورية أوزبكستان، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية الصين الشعبية، وجمهورية الهند، وجمهورية أذربيجان، ومملكة ماليزيا، وجمهورية فرنسا. ويهدف المجمع من خلاله إلى تطوير واقع تعليم اللغة العربية، والارتقاء بمخرجاته، وتعزيز الصلة العلمية والثقافية بين المملكة العربية السعودية والدول المشاركة.