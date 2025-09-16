(شهر اللغة العربية) في جمهورية إيطاليا بتنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية

انطلقت أعمال برنامج (شهر اللغة العربية) الذي ينفّذه مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في جمهورية إيطاليا منذ بداية سبتمبر الجاري، ويستمر حتى 30 سبتمبر 2025م، ضمن مشروعه العلمي الذي ينفّذه في عدد من دول العالم؛ دعمًا للغة العربية وتعليمها للناطقين بغيرها، وتعزيزًا للتعاون المعرفي بين المملكة العربية السعودية والمؤسسات التعليمية الدولية.
واستُهل الحفل بكلمة ألقاها سعادة الأمين العام للمجمع، الأستاذ الدكتور/ عبدالله بن صالح الوشمي، أشار فيها إلى أن المجمع يتشرف بما يجده في عموم برامجه وأعماله من الدعم الدائم من سمو وزير الثقافة، رئيس مجلس أمناء المجمع، صاحب السمو الأمير/ بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود -حفظه الله- مثمنًا دعم سفارة خادم الحرمين الشريفين في جمهورية إيطاليا، وتأييدها لأعمال المجمع ونشاطاته.
وأكد سعادته أن تنفيذ البرنامج في جمهورية إيطاليا يأتي امتدادًا لرسالة المجمع الرامية إلى نشر ثقافة اللغة العربية وحضورها في المؤسسات الأكاديمية الدولية وربطها بالمجتمعات الناطقة بغيرها.
ويُقام البرنامج في الجمهورية الإيطالية، بالشراكة مع جامعة سابينزا في مدينة روما، والجامعة الكاثوليكية في مدينة ميلانو، مستهدفًا الطلاب والمعلمين والمهتمين من الناطقين بغير العربية؛ بأنشطة أكاديمية وتدريبية تعكس تفاعل المجمع مع البيئات التعليمية العالمية.
وقد شهد افتتاح البرنامج حضور سعادة نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إيطاليا وجمع من مسؤولي ممثليات الدول، وبدء تنفيذ أولى الدورات التدريبية والأنشطة المصاحبة، وتتواصل أعمال البرنامج طوال شهر سبتمبر بسلسلة من الأنشطة، تشمل: مسابقة علمية، وندوات تخصصية، ودورات مكثفة، وحلقات نقاش تعليمية، وزيارات علمية وثقافية، إضافةً إلى تطبيق اختبار (همزة) الأكاديمي، وتكريم المشاركين والفائزين المتميزين في الحفل الختامي.
ويُعدُّ (شهر اللغة العربية) في جمهورية إيطاليا امتدادًا لنسخ سابقة أُقيمت في العديد من الدول، من بينها: جمهورية أوزبكستان، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية الصين الشعبية، وجمهورية الهند، وجمهورية أذربيجان، ومملكة ماليزيا، وجمهورية فرنسا. ويهدف المجمع من خلاله إلى تطوير واقع تعليم اللغة العربية، والارتقاء بمخرجاته، وتعزيز الصلة العلمية والثقافية بين المملكة العربية السعودية والدول المشاركة.