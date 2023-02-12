شاهد.. نجاح استئصال انزلاق غضروفي بتقنية المنظار ثنائي المنافذ في "فهد الطبية"

نجح فريق طبي في مدينة الملك فهد الطبية (أحد مكونات تجمُّع الرياض الصحي الثاني) في عملية استئصال انزلاق غضروفي باستخدام تقنية المنظار ثنائي المنافذ، لمريض في العقد الخامس من عمره. وتُعتبر هذه التقنية من أحدث تقنيات جراحة المناظير الفقرية.
وأوضح استشاري جراحة العمود الفقري والمناظير الفقرية، الدكتور ضاوي العتيبي، أن المريض كان يعاني ضيقًا في القناة العصبية للفقرات القطنية مصاحبة ببروز للدسك، وكذلك دسك منفصل محشور أسفل مستوى الدسك بين الفقرتَين الرابعة والخامسة؛ ما سبَّب له ألمًا في الظهر، وألمًا شديدًا في الطرف السفلي الأيمن "عرق النسا"، وضعفًا في القدم اليمنى.
وأضاف د. ضاوي بأن من ضمن تحديات الحالة وجود تشوهات خِلقية في الفقرات، لافتًا إلى أن تقنية المنظار ثنائي المنافذ من جراحات الظهر الطفيفة والموجهة؛ إذ يتم بها إزالة التضييق في المستوى المتأثر دون الإضرار بالعضلات أو الأربطة المحيطة.
وأبان أنه خلال العملية يتم إنشاء مَنفذَين، كل مَنفذ بقدر نصف سنتيمتر، بعد ذلك يتم تحديد مكان المَنفذ عن طريق الأشعة، وتكون مستهدفة لمكان المرض. وباستخدام المنظار الجراحي يتم إزالة الجزء المتأثر تحت رؤية عالية الدقة؛ ما يقلل فرص الإضرار بالأعصاب، وكذلك سرعة الاستشفاء، وقلة الآلام بعد العملية مقارنة بالعمليات المعتادة.
وذكر أن المريض غادر المستشفى خلال 24 ساعة، ويتمتع بصحة جيدة.
الجدير بالذكر أن الفريق الطبي ضم استشاري جراحة العمود الفقري والمناظير الفقرية الدكتور ضاوي العتيبي، والدكتورة سارة بنت عبدالقادر.