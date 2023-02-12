شاهد.. نجاح استئصال انزلاق غضروفي بتقنية المنظار ثنائي المنافذ في "فهد الطبية"

وأوضح استشاري جراحة العمود الفقري والمناظير الفقرية، الدكتور ضاوي العتيبي، أن المريض كان يعاني ضيقًا في القناة العصبية للفقرات القطنية مصاحبة ببروز للدسك، وكذلك دسك منفصل محشور أسفل مستوى الدسك بين الفقرتَين الرابعة والخامسة؛ ما سبَّب له ألمًا في الظهر، وألمًا شديدًا في الطرف السفلي الأيمن "عرق النسا"، وضعفًا في القدم اليمنى.