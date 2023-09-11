"٢٧" ولادة للمها و الوعل و غزال الريم في محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية

أعلنت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية عن "٢٧" ولادة جديدة لمجموعة متنوعة من حيوانات المحمية في جميع مناطقها المختلفة وكان ذلك خلال العام الجاري 2023م.
وتأتي هذه الولادات تتويجاً للتعاون البناء بين هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، الذي نتج عنه إطلاق أعداد متنوعة من الحيوانات في اراضي المحمية المختلفة منها حرة الحرة و الطبيق والخنفة خلال الفترة الماضية، وتتلخص اعداد الولادات السبعة وعشرين في 19 مولوداً من غزال الريم، و7 من الوعول، ومولوداً واحد من المها العربي وذلك ضمن برامج إعادة توطين الكائنات المهددة بالانقراض في مواطنها الطبيعية .
وتمثل هذه الولادات في مختلف مناطق محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية إنجازاً بيئياً يسهم في الحفاظ على توازن البيئة وإثراء التنوع الأحيائي والمحافظة على هذه الانواع التي قلت اعدادها من المنطقة عقوداً طويلة نتيجة العديد من الضغوط البيئية والصيد الجائر وفقدان الغطاء النباتي .
يذكر أن الجهود التوعوية التي تبذلها هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية تأتي من منطلق حرصها للحفاظ على البيئة ومكوناتها الطبيعية لتبقى مستدامة لنا ولأجيالنا القادمة ، كما قامت الهيئة بجهود حثيثة في الحفاظ على التوازن البيئي من خلال إطلاق أكثر من 950 كائنًا حيًا من الثديات والطيور داخل حدود المحمية إضافة إلى زراعة أكثر من 900 ألف شتلة في أراضي المحمية المختلفة.