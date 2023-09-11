"٢٧" ولادة للمها و الوعل و غزال الريم في محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية

وتأتي هذه الولادات تتويجاً للتعاون البناء بين هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، الذي نتج عنه إطلاق أعداد متنوعة من الحيوانات في اراضي المحمية المختلفة منها حرة الحرة و الطبيق والخنفة خلال الفترة الماضية، وتتلخص اعداد الولادات السبعة وعشرين في 19 مولوداً من غزال الريم، و7 من الوعول، ومولوداً واحد من المها العربي وذلك ضمن برامج إعادة توطين الكائنات المهددة بالانقراض في مواطنها الطبيعية .