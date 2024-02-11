بعد موجة الارتفاعات الكبيرة.. بوادر بانتهاء أزمة "البصل" بداية من شهر إبريل المقبل

من المتوقع أن تتلاشى أزمة ارتفاع أسعار البصل بداية من إبريل القادم بعد أن قررت مصر السماح لشركات التصدير ببدء "تكويد" المزارع ومحطات التعبئة والتغليف الخاصة بمحصول البصل استعدادًا لاستئناف تصديره بداية إبريل بعد الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها الأسواق العالمية نظير قرارات عدة، اتخذتها دول مصدرة، منها فرض رسوم تصدير تصل إلى 40%؛ ما أحدث حالة من النقص في الأسواق.