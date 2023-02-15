"التجارة": 4 متطلبات أساسية لحصول المنشأة على ترخيص التخفيضات التجارية

أوضحت وزارة التجارة، الشروط اللازمة لحصول المنشأة على ترخيص التخفيضات، وفقاً للمادة 18 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري.
وقالت الوزارة إن هناك 4 متطلبات أساسية على المنشأة توفيرها للحصول على ترخيص التخفيضات عبر الرابط: sales.mc.gov.sa
وحدّدت هذه المتطلبات، وهي: اسم المحل المرخص له بالتخفيض، وعنوانه، ومدة إجراء التخفيضات، وتاريخ بدايتها ونهايتها، وقائمة المنتجات التي تسري على التخفيضات، ونسبة التخفيض المعلن عنها.
وأضافت الوزارة في إنفوجرافيك، على حسابها بتويتر، أن المنشآت التجارية لا يجوز لها إجراء التخفيضات إلا بترخيص منها، وإبراز الترخيص بمكان ظاهر داخل المحل التجاري مع شرط وضع بطاقات على المنتجات المخفضة تبين السعر قبل التخفيض وبعده، وعدم الإعلان عن التخفيضات قبل الموعد المحدّد بأكثر من 15 يوماً.