"التجارة": 4 متطلبات أساسية لحصول المنشأة على ترخيص التخفيضات التجارية

وأضافت الوزارة في إنفوجرافيك، على حسابها بتويتر، أن المنشآت التجارية لا يجوز لها إجراء التخفيضات إلا بترخيص منها، وإبراز الترخيص بمكان ظاهر داخل المحل التجاري مع شرط وضع بطاقات على المنتجات المخفضة تبين السعر قبل التخفيض وبعده، وعدم الإعلان عن التخفيضات قبل الموعد المحدّد بأكثر من 15 يوماً.