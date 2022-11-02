الطائف.. 15 فرقة رقابية تضبط 140 مخالفة غذائية وجزاءات رادعة

وبينت أن الجهود الرقابية المكثفة والمرتبطة ببرامج للتوعية أسهمت في الحد من انتشار المخالفات وعززت الامتثال ورفع كفاءة الخدمات، ورصدت الفرق الرقابية خلال الجولات مخالفات تتعلق بمستوى النظافة وتخزين المواد الغذائية وبيئة التحضير، بالإضافة إلى مخالفات تتعلق بانتهاء أو بعدم وجود الشهادات الصحية والتراخيص النظامية.