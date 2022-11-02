الطائف.. 15 فرقة رقابية تضبط 140 مخالفة غذائية وجزاءات رادعة

أسفرت الجولات الرقابية التي نفّذتها أمانة الطائف ممثلة في البلديات الفرعية والإدارات الإشرافية بوكالة الخدمات والبلديات الفرعية عن ضبط 140 مخالفة للاشتراطات الصحية والتعليمات والأنظمة البلدية، وذلك خلال برنامج للرقابة المكثف؛ لتعزيز سلامة المعروضات والغذاء وضمان جودة الخدمات المقدمة بالمرافق التجارية والغذائية بالمدينة وعلى الطرق السريعة والضواحي.
وأوضحت أمانة الطائف أن أكثر من 15 فرق رقابية نفذت حملة رقابية شملت مطاعم ومطابخ ومخابز ومحلات بيع التموينات ومستودعات غذائية ومغاسل وانشطة مختلفة تتعلق بصحة وسلامة المستهلك، بهدف مراقبة امتثالها للتعليمات البلدية وتطبيق الاشتراطات الصحية، وتشمل البرامج الرقابية على خطط توعوية للعاملين داخل المنشآت؛ لتعزيز امتثالهم على المستوى الشخصي وداخل بيئة التحضير وخلال التعامل مع المستهلك.
وبينت أن الجهود الرقابية المكثفة والمرتبطة ببرامج للتوعية أسهمت في الحد من انتشار المخالفات وعززت الامتثال ورفع كفاءة الخدمات، ورصدت الفرق الرقابية خلال الجولات مخالفات تتعلق بمستوى النظافة وتخزين المواد الغذائية وبيئة التحضير، بالإضافة إلى مخالفات تتعلق بانتهاء أو بعدم وجود الشهادات الصحية والتراخيص النظامية.
وأشارت الأمانة إلى أنها طبّقت لائحة الجزاءات البلدية بحق الأنشطة المخالفات المضبوطة كما يتم إدراجها ضمن برامج للرقابة المتكررة لحين تصحيح الملاحظات.