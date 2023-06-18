صدارة الجولات تتوج "السبيعي" بأول جمل المجاهيم في مهرجان "جادة الإبل"

أعلنت لجنة التحكيم النهائي بمهرجان "جادة الإبل" بتبوك مساء اليوم، نتائج الفائزين في شوط جمل 30 للون المجاهيم بعد تصدّرها في مراحل المواجهات المباشرة بين فرديات المنقيات المشاركة.
وشملت أسماء الفائزين المشارك سعد ناصر السبيعي بخطفه المركز الأول بالمنقية "عشواء بن فريج" وتحقيقه 7211 نقطة في المواجهات المباشرة، فيما جاء في المركز الثاني المشارك نادر بن ظافر الدوسري بالمنقية "فزاعات" وحصل على 6382 نقطة، وحصل على المركز الثالث المشارك سالم بن راشد المري بالمنقية "بنات وحيدان" بـ5244 نقطة.
وحقق المركز الرابع المشارك راشد بن طالب المري بالمنقية "الركبا" وحصوله على 1807 نقاط، وفي المركز الخامس جاء المشارك فهد بن محمد الدوسري بالمنقية "مسربلات" بعد حصوله على 4243 من النقاط.
وكانت لجان التحكيم بمهرجان "جادة الإبل" بتبوك قد أدخلت لأول مرة علم الخوارزميات الرياضي في حساب وتقييم أشواط "الجمل" وتتويج الأكثر تصدرًا في المواجهات المباشرة.