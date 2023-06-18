صدارة الجولات تتوج "السبيعي" بأول جمل المجاهيم في مهرجان "جادة الإبل"

وشملت أسماء الفائزين المشارك سعد ناصر السبيعي بخطفه المركز الأول بالمنقية "عشواء بن فريج" وتحقيقه 7211 نقطة في المواجهات المباشرة، فيما جاء في المركز الثاني المشارك نادر بن ظافر الدوسري بالمنقية "فزاعات" وحصل على 6382 نقطة، وحصل على المركز الثالث المشارك سالم بن راشد المري بالمنقية "بنات وحيدان" بـ5244 نقطة.