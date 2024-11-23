قصص نجاح شبابية تُضيء معرض عالم التمور 2024

أحد أبرز الأمثلة على هذه النجاحات هو مشروع شاب سعودي استطاع تطوير عبوات مبتكرة لتسويق التمور على المستوى العالمي، حيث قال: "رؤيتي هي جعل التمور جزءًا من كل مائدة عالمية، عبر تقديمها بشكل عصري وجذاب". وقد حازت هذه الفكرة على إشادة واسعة من الزوار والمستثمرين الذين أعجبوا بالجمع بين الأصالة والإبداع.