برنامج الإسكان يجدد شراكته مع "كوانت" لتعزيز استخدامات البيانات العقارية

وأضاف بوخمسين، أن تحقيق أهداف هذه الرؤية الطموحة يتطلب توفير بيانات عقارية دقيقة وموثوقة، مؤكدا التزام " كوانت" بالاستمرار في العمل مع برنامج الإسكان لتوفير هذه البيانات وإصدار التقارير الدورية التي ستساهم في قياس أثر مبادراتهم على قطاع الإسكان، مشيرًا إلى أن الشراكة الجديدة ستعزز الطموحات الطويلة الأجل لبرنامج الإسكان في تقديم الحلول السكنية المناسبة وزيادة المعروض من الخيارات السكنية، وبالتالي المساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.