بعد حادثة فساد الجامعة.. "القشقري" يطالب بكشوف حسابات وأملاك المسؤولين قبل تولي وظائفهم

كشف بحسابات المسؤول البنكية وأملاكه

وبعد أن يتحدث عن تقوية الوازع الديني، يقترح "القشقري" تقديم كشف بالذمة المالية للمسؤول ويقول: "ليتنا نُفعّل تقديم المسؤول قبل أن يقعد على كرسيّ وظيفته في يوم دوامه الأول كشفاً بحساباته البنكية وأملاكه في الداخل والخارج، مع كشوفات مثيلة لأقربائه من الدرجة الأولى، وليتنا نُفعّل أيضاً تقديمه كشفاً بأسماء أقاربه من الدرجة الأولى حتّى الدرجة (التسعطعشر) المناطقية في الجهة التي عُيِّن فيها مسؤولاً قبل تربّعه على كرسيّه مع تقديمه تعهّداً ولا مانع من تقديمه ليمينٍ مُغلّظة بعدم تفضيله لأقربائه عند التوظيف على حساب المؤهّلين الذين لا يَمُتُّون له بصلة قرابة، وما حدّدْتُ درجة (التسعطعشر) إلّا من باب تضخيم وتقبيح وتشنيع فيتامين (واو) الذي بفضله قد يتوظّف أقارب المسؤول ولا عزاء لغيرهم".