موثّق فيديو "سحابة جدة الخضراء" يكشف لـ"سبق" تفاصيل مثيرة عن نشوئها

كشف خبير الطقس علي الحربي، موثّق مقطع فيديو "سحابة جدة الخضراء" المتداول على نطاق واسع؛ عن تفاصيل الحالة الجوية التي تعرضت لها مدينة جدة صباح اليوم؛ وكيف نشأت تلك السحابة، التي امتدت من منطقة الشعيبة حتى وسط جدة.
وقال خبير الطقس علي الحربي: "جميع المؤشرات كانت تدل على أن هناك احتمالية عالية لنشوء سحب استوائية على بحر جدة، بالذات مقابل أحياء جدة الجنوبية، والسبب هناك بأمر الله تكوّن منخفض سطحي يسمى (منخفض قفل)، بمعنى أن تكدّس الرياح تكون في هذا النطاق، وكان هذا النطاق موجوداً من غرب جامعة الملك عبدالعزيز، وكلما اتجهنا جنوباً، يعني من وسط جدة، ويكون القفل أشدّ، وبمعنى آخر أن الكتلة المدارية تتكدّس عند هذا الجدار، وتلتقي مع كتلة علوية باردة بسبب موجات المنخفض".
وأردف: "حصل هذا الالتقاء وهو تصادم الكتلتين مختلفتي العناصر؛ الباردة من الشمال في طبقات الجو العليا حتى الطبقات شبه السطحية حتى الكتلة القوية المشبعة ببخار الماء القادمة من الجنوب، والتي تسمى الكتلة المدارية".
وأشار إلى أن هاتين الكتلتين تصادمتا بشكل عنيف للغاية، بالتحديد من منطقة الشعبية حتى وسط جدة، لكن تكوّنت السحابة العملاقة الخضراء عند ابتداء تصادم الكتلتين وهنا يكمن قوتها بأمر الله.
ولفت "الحربي" إلى أنه وثّق المقطع المتداول بالتحديد في طريق القرينية - القوزين - عند الساعة العاشرة والنصف صباحاً بمدينة جدة، مؤكداً أنه كان بمثابة التنبيه من تلك السحابة الخضراء.