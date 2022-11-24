موثّق فيديو "سحابة جدة الخضراء" يكشف لـ"سبق" تفاصيل مثيرة عن نشوئها

وقال خبير الطقس علي الحربي: "جميع المؤشرات كانت تدل على أن هناك احتمالية عالية لنشوء سحب استوائية على بحر جدة، بالذات مقابل أحياء جدة الجنوبية، والسبب هناك بأمر الله تكوّن منخفض سطحي يسمى (منخفض قفل)، بمعنى أن تكدّس الرياح تكون في هذا النطاق، وكان هذا النطاق موجوداً من غرب جامعة الملك عبدالعزيز، وكلما اتجهنا جنوباً، يعني من وسط جدة، ويكون القفل أشدّ، وبمعنى آخر أن الكتلة المدارية تتكدّس عند هذا الجدار، وتلتقي مع كتلة علوية باردة بسبب موجات المنخفض".