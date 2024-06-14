بدءًا من الملك وولي العهد.. تصريح وزير الإعلام يؤكد أن خدمة ضيوف الرحمن واجب وشرف لكل سعودي

الجدير بالذكر أن وزير الإعلام سلمان الدوسري قال بشأن الحملة التي أطلقتها السعودية "لا حج بلا تصريح": "لا أحد يقبل أن يسلب حاج قدم بلا تصريح حق حاج آخر قدم من آخر الدنيا إلى الحج ملتزمًا بالأنظمة والإجراءات المرعية". وأشار إلى أن كل حاج قدم إلى السعودية نظاميًّا فهو يتمتع بحقوق واجب على الحكومة السعودية أن تضمنها له، وتحافظ عليها.