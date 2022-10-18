"تقني القصيم" يبدأ القبول لبرنامج البكالوريوس للفصل التدريبي الثاني للعام 1444هـ

فتحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني اليوم، بوابة القبول والتسجيل لبرامج البكالوريوس للفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي 1444هـ إلكترونياً، لخريجي دبلوم الكليات التقنية، ودبلوم كلية الاتصالات، والدبلوم التقني من خارج المملكة ودبلوم معاهد الشراكات الإستراتيجية والدرجة الجامعية المتوسطة في العلوم، بالإضافة إلى الدبلوم فوق الثانوي من معهد الإدارة ودبلوم التخصصات الصحية ودبلوم كلية المجتمع ودبلوم معاهد التدريب الأهلي ودبلوم كليات التميز.
وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة أحمد بن علي الحمودي، أن فترة التسجيل لمرحلة البكالوريوس في الفترة الصباحية والمسائية متاحة حتى تاريخ 24/ 3/ 1444هـ في كل من الكلية التقنية للبنين والبنات ببريدة والكلية التقنية للبنين في عنيزة، بالإضافة إلى الكلية التقنية للبنين بالرس، في تخصص هندسة أنظمة الشبكات التطبيقية وهندسة الأمن السيبراني وهندسة البرمجة وتطبيقات الويب التطبيقية وهندسة القوى والآلات الكهربائية التطبيقية وهندسة المحركات والمركبات وبكالوريوس تقنية الأعمال وبكالوريوس تقنيات محاسبية بالإضافة إلى هندسة التقنية المدنية.
وأشار "الحمودي" إلى أن التقديم عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عبر الرابط: https://tvtc.gov.sa/ar/Departments/tvtcdepartments/ugate/pages/default.aspx