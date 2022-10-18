"تقني القصيم" يبدأ القبول لبرنامج البكالوريوس للفصل التدريبي الثاني للعام 1444هـ

وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة أحمد بن علي الحمودي، أن فترة التسجيل لمرحلة البكالوريوس في الفترة الصباحية والمسائية متاحة حتى تاريخ 24/ 3/ 1444هـ في كل من الكلية التقنية للبنين والبنات ببريدة والكلية التقنية للبنين في عنيزة، بالإضافة إلى الكلية التقنية للبنين بالرس، في تخصص هندسة أنظمة الشبكات التطبيقية وهندسة الأمن السيبراني وهندسة البرمجة وتطبيقات الويب التطبيقية وهندسة القوى والآلات الكهربائية التطبيقية وهندسة المحركات والمركبات وبكالوريوس تقنية الأعمال وبكالوريوس تقنيات محاسبية بالإضافة إلى هندسة التقنية المدنية.