المركز الوطني للأرصاد يعلن إستمرار المراقبة للحالة الماطرة بالمملكة

وكان المتحدث الرسمي بالمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، قد أفاد أن الحالة المطرية التي تأثرت بها محافظة جدة أمس الخميس شديدة الغزارة، حيث استمرت نحو 8 ساعات، من الـ 8 صباحًا وحتى الـ 5 مساءً، وبلغت ذروتها من الـ 8 صباحًا وحتى الـ 2 مساءً.