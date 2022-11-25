المركز الوطني للأرصاد يعلن إستمرار المراقبة للحالة الماطرة بالمملكة

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن إستمرار المراقبة على مدار الساعة للحالة الماطرة على مناطق المملكة
ونشر المركز بياناً عن كمية الأمطار التي سجلتها محطات الرصد في أحياء محافظة جدة.
وكانت أعلى كمية أمطار قد تم تسجيلها في نطاق حي الأمير فواز بمعدل 182 مللي، بينما كانت أقل كمية على ميناء جدة الإسلامي.
وكان المتحدث الرسمي بالمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، قد أفاد أن الحالة المطرية التي تأثرت بها محافظة جدة أمس الخميس شديدة الغزارة، حيث استمرت نحو 8 ساعات، من الـ 8 صباحًا وحتى الـ 5 مساءً، وبلغت ذروتها من الـ 8 صباحًا وحتى الـ 2 مساءً.
وأوضح أن هذه الحالة الماطرة تعد هي الأعلى في تاريخ جدة منذ عام 2009م؛ والتي بلغت حينها 111 مليمترًا؛ كما سجلت في 2011م 90 مليمترًا.