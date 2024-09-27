"وِرث" يستعرض فنّ السدو خلال معرض الكتاب بالرياض
يُقدم جناح المعهد الملكي للفنون التقليديّة "وِرث"، بمعرض الرياض الدولي للكتاب 2024 تجارب معرفية تجمع بين الاستكشاف، الترفيه، والتعليم، من خلال تقديم فن السدو التقليدي بأسلوب مبتكر وتفاعلي؛ فهو إرث وطني وحرفة تناقلها الأبناء من الآباء والأجداد.
وتشمل التجارب التي يقدمها الجناح استكشاف أدوات وتقنيات السدو، وعرضًا بصريًّا لمراحل الحياكة، وتجربة تلوين فاصل كتاب بنقوش السدو باستخدام الألوان الطبيعية، ومنها نقشة السادة ونقشة الضليعة والعين والحبوب والعويرجان والمذخر والضروس والشجرة.
ويأتي اختيار فن السدو بهدف تعزيز الهوية الوطنية السعودية للزوار المحليين والدوليين، وتسليط الضوء على القيمة الثقافية لهذا الفن الذي يعكس مهارة حرفية عالية، ويسهم بدوره في تطوير سوق صناعة النسيج والحياكة في المملكة.
ويتزامن المعرض مع إصدار كتاب "وِرث" بعنوان "حياكة البدو للسدو التقليدي .. فن وإرث المملكة العربية السعودية والدول المجاورة".
يذكر أن المعهد الملكي للفنون التقليديّة "وِرث" جهة رائدة لإبراز الهوية الوطنية وإثراء الفنون التقليديّة السعودية محليًا وعالميًا، للترويج لها، وتقدير الكنوز الحية والمتميزين وذوي الريادة في مجالات الفنون التقليديّة، للإسهام في الحفاظ على أصولها ودعم القدرات الوطنية، وتشجيع المهتمين على تعلمها وإتقانها وتطويرها، ليبقى مستقبل الفنون الإبداعي حيويًا ومُحتفى به.