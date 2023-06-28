خاطفة تتلف الأجهزة.. انقطاعات للكهرباء تسرق فرحة العيد بقرى في العارضة

تسبّبت الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي بعدد من قرى محافظة العارضة، اليوم، في خطف فرحة العيد؛ حيث أكّد عددٌ من السكّان أن التيار انقطع لأكثر من 10 مرات حتى قبل الثانية عشرة ظهرًا، موضحين أن بين كل انقطاع وانقطاع فترة لا تتجاوز العشرين إلى الثلاثين ثانية ثم يعود مجددًا؛ الأمر الذي يسبّب تلفًا للأجهزة.
وبيّن المتضرّرون أنه لو كان هناك عطل أو إصلاح في موقع أو مشكلة، فإن الانقطاع يصل لفترة أطول ثم يعود دون أن يتكرّر، لكن هذه الطريقة تعني أن هناك خللًا أو ضغطًا على الشبكة، مشيرين إلى أن هذه الانقطاعات تسبّبت في إتلاف الأجهزة الكهربائية في منازلهم، وغيرها من المشاكل المصاحبة لذلك.
وقال مواطنون يقطنون الجوة جنوب غرب المحافظة، والبالغ عدد قراها عشر قرى وأكثر: إنهم فوجئوا اليوم بتكرار الانقطاع بشكل مستمر وصل إلى أكثر من عشرة انقطاعات حتى الثانية عشرة ظهرًا، لافتين إلى أن بعضها لا يمضي دقيقة أو ثواني حتى يعود مجددًا، بل إنه في بعض الأوقات ينخفض التيار حتى الانقطاع ثم يعود بشكل سريع، مشيرين إلى أن الجو صحو ولا توجد اليوم أمطار.
وطالب المتضرّرون الشركة بالتدخل العاجل لحلّ المشكلة والبحث عن السبب، لافتين إلى أنه بهذا الشكل ستتلف أجهزتهم لتكرار الانقطاع والعودة بشكل سريع خلال ثوان، موضحين أن الأجواء حارة جدًّا والرطوبة عالية؛ وهو ما يؤثر على الأطفال وكبار السن وغيرهم.
وكانت محافظة العارضة قد شهدت، أمس وخلال الأيام الماضية، أمطارًا غزيرة تسبّبت في انقطاع التيار عن عدد من القرى بفعل الصواعق والعواصف التي صاحبتها.
وأكدت الشركة الأسبوع الماضي في ردّ تلقّته "سبق"، بعد نشر تقرير عن تعرض التيار للانقطاع في إحدى قرى العارضة وتأخر عودته لأكثر من عشر ساعات؛ حرصَها الشديدَ على موثوقية الخدمة الكهربائية واستمراريتها لجميع المشتركين، مثمنة الدورَ الكبير لصحيفة "سبق" الإلكترونية في خدمة الإعلام الوطني الهادف.
وأوضحت الشركة، في حينه، أن المحافظة تعرَّضت لظروف جوية وعواصف وأمطار غزيرة، أدت إلى انقطاع جزئي للخدمة الكهربائية، تأثر به عدد من المشتركين. وقد باشرت فِرق الشركة الميدانية معالجةَ هذه الانقطاعات على الفور، وتمكّنت من إعادة الخدمة لمعظم المشتركين المتأثرين عند الساعة الـ9 مساء.
وأضافت: "كما تم استكمال إعادة الخدمة الكهربائية لبقية المشتركين بعد أن تسبّبت الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة في صعوبة تنقل ووصول الفرق الميدانية المختصة إلى أجزاء الشبكة المتأثرة، وأداء مهامها في صيانة ومعالجة الأعطال".