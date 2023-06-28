خاطفة تتلف الأجهزة.. انقطاعات للكهرباء تسرق فرحة العيد بقرى في العارضة

وقال مواطنون يقطنون الجوة جنوب غرب المحافظة، والبالغ عدد قراها عشر قرى وأكثر: إنهم فوجئوا اليوم بتكرار الانقطاع بشكل مستمر وصل إلى أكثر من عشرة انقطاعات حتى الثانية عشرة ظهرًا، لافتين إلى أن بعضها لا يمضي دقيقة أو ثواني حتى يعود مجددًا، بل إنه في بعض الأوقات ينخفض التيار حتى الانقطاع ثم يعود بشكل سريع، مشيرين إلى أن الجو صحو ولا توجد اليوم أمطار.