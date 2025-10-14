130 مدرسة من "تعليم الرياض" تحقق "التميز" في الاعتماد المدرسي على مستوى مدارس المملكة

يُذكر أن الملتقى الوطني للتميز المدرسي "تميز 2025" يهدف إلى تعزيز أثر النموذج السعودي لجودة التعليم العام، وتحسين مخرجاته، بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، وتحفيز التنافسية الإيجابية بين جميع عناصر منظومة التعليم، ومنسوبيها في تبني ممارسات تعليمية فاعلة لتحسين جودة مخرجات التعليم و إبراز المدارس المتميزة في ضوء نتائج التقويم المدرسي.