130 مدرسة من "تعليم الرياض" تحقق "التميز" في الاعتماد المدرسي على مستوى مدارس المملكة

حققت 130 مدرسة من مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض مستوى "التميز"، وذلك وفقًا لنتائج البرنامج الوطني للتقويم والتصنيف والاعتماد المدرسي.
جاء ذلك في الملتقى الوطني للتميز المدرسي "تميز 2025" الذي نظمته هيئة تقويم التعليم والتدريب بالتعاون مع وزارة التعليم .
وبهذه المناسبة هنأ المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور نايف بن عابد الزارع المدارس الفائزة، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يأتي للجهود المبذولة والمقدرة للكوادر الإدارية والتعليمية والإشرافية.
يُذكر أن الملتقى الوطني للتميز المدرسي "تميز 2025" يهدف إلى تعزيز أثر النموذج السعودي لجودة التعليم العام، وتحسين مخرجاته، بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، وتحفيز التنافسية الإيجابية بين جميع عناصر منظومة التعليم، ومنسوبيها في تبني ممارسات تعليمية فاعلة لتحسين جودة مخرجات التعليم و إبراز المدارس المتميزة في ضوء نتائج التقويم المدرسي.