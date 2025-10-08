زيارة وفاء لمعلم بالأفلاج واصل رسالته حتى من سرير المرض

وجاءت الزيارة تقديرًا لجهوده وتفانيه في أداء رسالته التعليمية، حيث حرص المعلم الزعير على مواصلة التواصل مع طلابه حتى أثناء وجوده في المستشفى، في موقف يعكس إخلاصه وحرصه على أداء الأمانة التعليمية.