زيارة وفاء لمعلم بالأفلاج واصل رسالته حتى من سرير المرض

في لفتة إنسانية تجسد روح الوفاء التربوي، قام منسوبو وطلاب مدرسة ابن كثير الابتدائية بمحافظة الأفلاج، يتقدمهم مدير المدرسة تركي المهنا، بزيارة المعلم إبراهيم بن سعد الزعير في منزله بعد عودته من رحلة علاجية استمرت أسبوعين.
وجاءت الزيارة تقديرًا لجهوده وتفانيه في أداء رسالته التعليمية، حيث حرص المعلم الزعير على مواصلة التواصل مع طلابه حتى أثناء وجوده في المستشفى، في موقف يعكس إخلاصه وحرصه على أداء الأمانة التعليمية.
وعبّر الحضور عن سعادتهم بتماثله للشفاء، متمنّين له دوام الصحة والعافية، ومشيدين بما يقدّمه من نموذج مشرف في الوفاء للمهنة والتفاني في خدمة طلابه.
وتعكس هذه الزيارة مشهداً تربوياً وإنسانياً مشرّفاً يعكس قوة الترابط والتقدير بين أفراد الميدان التعليمي في محافظة الأفلاج، ويعزز من قيم التكافل والاحترام داخل المجتمع المدرسي.