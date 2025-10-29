رئيس "الغذاء والدواء" يدشّن نموذجًا ذكيًا للتنبؤ بنقص الأدوية

دشّن معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، الدكتور هشام بن سعد الجضعي، نموذجًا جديدًا يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بنقص الأدوية في المملكة، وذلك ضمن فعاليات ملتقى الصحة العالمي، المنعقد في الرياض خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر الجاري.
ويأتي هذا النموذج ضمن جهود الهيئة لتطوير آلية الرقابة على الأدوية، ومعالجة أي نقص محتمل، ويُعد من أوائل الحلول الذكية المبتكرة عالميًا في هذا المجال، إذ يعتمد على خوارزميات متقدمة لتحليل البيانات التاريخية لكل دواء بشكل مستمر، وتقديم تنبؤات دقيقة تساعد على اتخاذ قرارات فورية لتفادي أي نقص.
ويمثل النموذج نقلة نوعية في منظومة الأمن الدوائي الوطني، من خلال رفع كفاءة إدارة سلاسل الإمداد، وضمان وصول الدواء الآمن للمريض في الوقت المناسب. كما يعكس التزام الهيئة بتوظيف التقنيات الحديثة لخدمة صحة المجتمع، ودعم تنافسية المملكة في المجال الدوائي عالميًا، ضمن مسار التحول الرقمي المتوافق مع رؤية المملكة 2030.