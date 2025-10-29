رئيس "الغذاء والدواء" يدشّن نموذجًا ذكيًا للتنبؤ بنقص الأدوية

ويأتي هذا النموذج ضمن جهود الهيئة لتطوير آلية الرقابة على الأدوية، ومعالجة أي نقص محتمل، ويُعد من أوائل الحلول الذكية المبتكرة عالميًا في هذا المجال، إذ يعتمد على خوارزميات متقدمة لتحليل البيانات التاريخية لكل دواء بشكل مستمر، وتقديم تنبؤات دقيقة تساعد على اتخاذ قرارات فورية لتفادي أي نقص.