رؤية طموحة لولي العهد.. المهندسون السعوديون يقودون مشروع تطوير المساجد التاريخية

وأبان أن الاهتمام بخدمة الحرمين الشريفين والمساجد التاريخية في الإسلام يأتي من حرصها على كل ما يخدم الإسلام والمسلمين، مبينًا أن الـ 30 مسجدًا تم إعادة ترميمها على أيدي مهندسين سعوديين بمبلغ تجاوز الـ 50 مليون ريال، وأن كثيرين ممن يزورون المملكة من العالم الإسلامي يسألون عن المساجد التاريخية ويرغبون في زيارتها وكذلك بالاطلاع عليها لأنها مساجد لها أهميتها.