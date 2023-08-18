"السواحة" يبحث مع قادة الاقتصاد الرقمي في مجموعة العشرين الشراكة في مجالات مختلفة

اجتمع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، اليوم، مع الوزير الفيدرالي للسكك الحديدية والاتصالات والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات أشويني فايشناو، وذلك ضمن جدول زيارته القائمة حاليًا للهند.

وناقش خلال لقائه مع نظيره الهندي، سبل تعميق التعاون بين البلدين الصديقين في مجالات الاقتصاد الرقمي والابتكار، وجذب الاستثمارات التقنية واستقطاب رأس المال الجريء، بما يخدم المصالح والأهداف المشتركة.