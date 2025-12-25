اللجنة الأمنية بالرياض تُغلق 5 محال وتُصادر رتبًا عسكرية مخالفة

أغلقت اللجنة الأمنية لمراقبة محال بيع وخياطة الملابس العسكرية بإمارة منطقة الرياض، خمسة محال مخالفة لأنظمة البيع والخياطة، وصادرت عددًا من الرتب والشعارات العسكرية المخالفة.
وجاء ذلك خلال جولات تفتيشية ورقابية نفّذتها اللجنة بشكل مستمر، بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة، بهدف ضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.
وشارك في تنفيذ الجولة التفتيشية عدد من الجهات الحكومية، شملت وزارة الحرس الوطني، ووزارة التجارة، ورئاسة أمن الدولة، وشرطة منطقة الرياض، وجوازات المنطقة، وأمانة المنطقة، ومكتب العمل.