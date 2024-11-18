"التعليم": 3 حالات تتضمنها "الرخصة المهنية" للمعلمين والمعلمات

كشفت وزارة التعليم عن الحالات التي تتضمنها #الرخصة_المهنية للمعلمين والمعلمات.
وأوضحت الوزارة، أن حالات الرخصة المهنية تتضمن تمديد صلاحية الرخصة للمعلم الحاصل عليها قبل 1 يناير 2025 لمدة عام إضافي؛ لافتة إلى أن الأولوية في الوظائف القيادية والإشرافية والإيفاد والابتعاث للدراسة، والإيفاد للتدريس بالخارج والدراسة المسائية للمعلم الحاصل على الرخصة المهنية.
وأضافت، أنه بالنسبة للمعلمين غير الحاصلين على الرخصة وسيبلغون 50 عاماً عند نفاذ التعديلات بتاريخ 1 فبراير 2026 فهم مستثنون من الرخصة، مع إلزامية التطوير المهني حتى لا يتأثر تقييم الأداء الوظيفي لهم.
وشدَّدت على إلزام غير الحاصلين على الرخصة المهنية وعمرهم أقل من 50 عاماً وقت نفاذ التعديلات، بالمحاولة الجادة للحصول عليها سنوياً، والتطوير المهني حتى لا يتأثر تقييم الأداء الوظيفي لهم.
وأكملت أنه ستتاح من هيئة التقويم والتدريب رخصٌ مهنية متنوّعة تناسب الوظائف التي يؤديها شاغلو الوظائف التعليمية (موجه طلابي، مدير ووكيل مدرسة، ومشرف تربوي).
وكانت قد أعلنت وزارة التعليم، اليوم، إلغاء ربط العلاوة السنوية بالحصول على الرخصة المهنية، وربط ممارسة مهنة التعليم بالحصول على الرخصة، مع استمرار اشتراط الحصول عليها عند التوظيف أو التعاقد الجديد على الوظائف التعليمية.
وأوضحت الوزارة أن أبرز التعديلات تشمل إلغاء ارتباط الرخصة المهنية بالعلاوة السنوية، واعتبارها شرطاً أساسياً لممارسة مهنة التعليم.
ولفتت إلى أن نفاذ ربط الرخصة بممارسة مهنة التعليم لجميع المعلمين يبدأ اعتباراً من تاريخ 1 فبراير 2026م، مشدداً على أن المعلمين غير الحاصلين على الرخصة المهنية يلزمهم إكمال ساعات التطوير المهني ومحاولة الحصول عليها سنوياً، وتمديد صلاحية الرخصة المهنية للمعلمين الحاصلين عليها قبل 1 يناير 2025م لمدة سنة إضافية.