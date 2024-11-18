"التعليم": 3 حالات تتضمنها "الرخصة المهنية" للمعلمين والمعلمات

وكانت قد أعلنت وزارة التعليم، اليوم، إلغاء ربط العلاوة السنوية بالحصول على الرخصة المهنية، وربط ممارسة مهنة التعليم بالحصول على الرخصة، مع استمرار اشتراط الحصول عليها عند التوظيف أو التعاقد الجديد على الوظائف التعليمية.