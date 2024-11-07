أشعِلْ المصابيح ودع المركبة تتنفس.. 6 نصائح من "المرور" لـ"قيادة سليمة تحت المطر"

وكشفت "المرور" عن 6 نصائح لقيادة سليمة تحت المطر؛ في رسالة وجهتها إلى قائدي المركبات: "حدد طريقك باختيار أقصر وأسلم الطرق لوجهتك قبل الانطلاق، وأشعل مصابيحك في حال انعدام الرؤية لتتضح أبعاد مركبتك تحت المطر لمن حولك، ودع المركبة تتنفس فافتح النوافذ قليلًا حتى لا يتجمع الضباب على النوافذ".