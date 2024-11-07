أشعِلْ المصابيح ودع المركبة تتنفس.. 6 نصائح من "المرور" لـ"قيادة سليمة تحت المطر"

أكدت الإدارة العامة للمرور، أن نسبة الخطورة ترتفع عند القيادة تحت الأجواء الماطرة؛ داعية إلى اتباع إجراءات السلامة للمحافظة على الأرواح.
وكشفت "المرور" عن 6 نصائح لقيادة سليمة تحت المطر؛ في رسالة وجهتها إلى قائدي المركبات: "حدد طريقك باختيار أقصر وأسلم الطرق لوجهتك قبل الانطلاق، وأشعل مصابيحك في حال انعدام الرؤية لتتضح أبعاد مركبتك تحت المطر لمن حولك، ودع المركبة تتنفس فافتح النوافذ قليلًا حتى لا يتجمع الضباب على النوافذ".
وأضافت: "خفف سرعتك وقُدْ ببطء لأن الإطار عندما يتحرك يقل تماسكه وثباته مع زيادة السرعة، وتحرك بهدوء كي لا تفقد السيطرة على سيارتك فوق الشوارع المبتلة، واترك مسافة آمنة لتجنب التوقف المفاجئ بينك وبين المركبة التي أمامك".