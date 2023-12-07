"الشرافاء": تطبيقات مستقبلية لوزارة النقل ستحقق قفزة.. رصد آلي لعيوب الطرق و6 أنظمة نقل ذكية

وفي ختام الجلسة، استعرض مدير مركز أبحاث النقل في أوروبا الوسطى والشرقية البرفسور قيانق مينق ورقة علمية تناولت تصنيف وتقييم مخاطر النقل بناءً على مصادر البيانات أكد فيها على أهمية جمع البيانات في مجال النقل البحري والاستفادة منها في تطوير أنظمة الملاحة والتنبؤ بأهم المشكلات في مجال النقل البحري؛ بهدف رفع مستوى السلامة وتقليل المخاطر.