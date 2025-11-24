لتوفير فرص العمل المحفزة والمُنتجة للمواطنين والمواطنات... توطين المهن في المراكز والصالات الرياضية بالقطاع الخاص

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبالشراكة مع وزارة الرياضة، عن صدور قرار توطين المهن في المراكز والصالات الرياضية بالقطاع الخاص بنسبة 15٪، وسيدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ 1448/6/8 الموافق 2026/11/18، حيث سيتم تطبيق نسبة التوطين على المنشآت التي يعمل بها 4 عاملين فأكثر. ويأتي هذا القرار ضمن المساعي الهادفة إلى توفير مزيدٍ من فرص العمل المحفزة والمُنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.