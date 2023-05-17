"تم نقلك".. رسالة ينتظرها الكثير من المعلمين والمعلمات والحسم غدًا

لعل عبارة "تم نقلك" هي أمنية كل طالبي النقل الخارجي من المعلمين والمعلمات يوم غد الخميس، حيث تمثل كل تطلعاتهم وآمالهم وتمنياتهم وبهجتهم وسرورهم بهذه العبارة.
ويعيش العديد من المعلمين والمعلمات حالة من مشاعر الترقب والقلق والتفاؤل والأمل بانتظار إعلان وزارة التعليم نتيجة الذي حددته يوم غد.
ويحدو المعلمين والمعلمات تفاؤلٌ عريض بإعلان حركة نقل خارجي هذا العام لهم تكون مُرضية للكثير منهم؛ تُنهي معاناتهم من الغربة، والبُعد عن أهلهم وأقاربهم.
ولم تخلُ هذه الأيام أحاديث المعلمين والمعلمات من حركة النقل الخارجي لهذا العام 1444هـ، وسط دعواتهم بأن تشملهم الحركة، وأن يكتب الله ما فيه خير لهم، في ظل تكهناتهم وتوقعاتهم، ويحدوهم تفاؤل عريض في إعلان حركات نقل مرضية لهم هذا العام.
يأتي ذلك فيما نوّه المعلمون والمعلمات عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بوزارة التعليم في تحديد توقيت إعلان حركة النقل الخارجي، حيث يعرفون وضعهم وترتيباتهم من حيث تسليم سكنهم في حال نقلهم أو البحث مبكرًا عن سكن في المنطقة التي نُقِلوا عليها إن تم النقل، وما يتطلبه ذلك من الاستعداد المبكر لإنهاء إجراءات النقل، ومن ثم المباشرة في مناطقهم الجديدة.
يُشار إلى أن وزارة التعليم كانت قد حددت يوم غد الخميس موعدًا لإعلان نتائج إجراءات النقل الخارجي لهذا العام، فيما حددت الأول من شهر ذي القعدة إلى الخامس من الشهر نفسه 1-5/ 11/ 1444هـ فترة للاعتراض على نتيجة إجراءات النقل من خلال نظام نور، إضافة إلى اعتماد النتيجة النهائية يوم الأحد الموافق 8/ 11/ 1444هـ.