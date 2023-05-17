"تم نقلك".. رسالة ينتظرها الكثير من المعلمين والمعلمات والحسم غدًا

يأتي ذلك فيما نوّه المعلمون والمعلمات عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بوزارة التعليم في تحديد توقيت إعلان حركة النقل الخارجي، حيث يعرفون وضعهم وترتيباتهم من حيث تسليم سكنهم في حال نقلهم أو البحث مبكرًا عن سكن في المنطقة التي نُقِلوا عليها إن تم النقل، وما يتطلبه ذلك من الاستعداد المبكر لإنهاء إجراءات النقل، ومن ثم المباشرة في مناطقهم الجديدة.