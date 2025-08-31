غالبية حالات التنويم في المستشفيات للأطفال بسبب RSV هي لأطفال أصحاء بدون أمراض سابقة

ويؤكد الخبراء أن الحل يبدأ من الوعي، إذ ينبغي على الأسر التعامل مع أي عرض تنفسي عند الأطفال بجدية، خصوصًا في موسم انتشار الفيروس بين أكتوبر ومارس. كما أن التطورات العلمية خلال العامين الماضيين، التي تتمثل في شكل لقاح يحتوي على الأجسام المضادة طويلة المفعول، تمثل أملًا جديدًا لتقليل العبء الصحي للفيروس مستقبلًا، ولهذا تعد أفضل أساليب الوقاية هي المسارعة بتناول لقاح التنفسي المخلوي لتلافي الإصابة بالفيروس و مضاعفاته المختلفة.