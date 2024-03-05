"مرصد العمل": ارتفاع إجمالي العاملين بالقطاع الخاص لأكثر من 11 مليوناً خلال فبراير

أصدر المرصد الوطني للعمل (NLO) منشورًا مفصلًا بالأرقام حول سوق العمل السعودي في القطاع الخاص لشهر فبراير (2024)؛ مستعرضاً إجمالي العاملين في القطاع الخاص حتى نهاية الشهر، وأعداد المواطنين والمقيمين العاملين بالقطاع الخاص بالتفصيل ذكورًا وإناثًا، إضافة إلى صافي نمو وظائف المواطنين وأعداد المنضمين حديثًا، ولأول مرة، في القطاع الخاص في شهر فبراير.