الشورى .. مطالبات ببرامج تمويلية جديدة ورفع كفاءة الجامعات وتوسيع دعم ذوي الاحتياجات الخاصة

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش، أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية، حيث طالب عضو مجلس الشورى الدكتور مصلح الحارثي بنك التنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتطوير منصة رقمية موحدة لبرامجه تتيح تكامل البيانات وقياس الأثر التنموي.