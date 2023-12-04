"الجاسر": نستهدف زيادة أثر قطاع النقل في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10%

شارك وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر، في جلسة وزارية بعنوان "تأثير النقل الجوي على التنمية الاقتصادية"؛ وذلك ضمن أعمال النسخة الخامسة عشرة من المؤتمر الدولي لمفاوضات الخدمات الجوية (الآيكان 2023) التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، الذي انطلقت أعماله أمس في الرياض، باستضافة من الهيئة العامة للطيران المدني، وبمشاركة قادة صناعة الطيران في أكثر من 100 دولة بالعالم، وعدد من الوزراء ورؤساء هيئات الطيران المدني.