على نفقة المخالف.. "التجارة": 6 إجراءات لسحب المنتجات المغشوشة

وأضافت "التجارة"، أن الوزارة والجهات المختصّة تقوم بنشر إعلان سحب المنتج المغشوش في وسائل الإعلام ومواقعها الإلكترونية، ويلتزم المخالف بإبلاغ جهة الضبط المختصّة بالكميات التي تمّ سحبُها والتحفظ عليها أولاً بأول، كما يلتزم بسحب المنتج المغشوش من الأسواق في مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ اكتشاف الغش أو إبلاغه بذلك، ويتم التصرف في المنتج المغشوش الذي تمّ سحبه وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 15 من اللائحة.