على نفقة المخالف.. "التجارة": 6 إجراءات لسحب المنتجات المغشوشة

كشفت وزارة التجارة عن أبرز إجراءات سحب المنتجات المغشوشة.
وأوضحت الوزارة أن "المنتج أو البائع أو المستورد أو الموزع" ملزمٌ بسحب المنتجات المغشوشة على نفقته فور علمه أو إعلانه أو إبلاغه بالمخالفة، أو عند تحرير محضرٍ بضبطها، أو إبلاغ أحد العاملين لديه.
وتابعت الوزارة، يلتزم المخالف بنشر إعلان على نفقته عن سحب المنتج المغشوش خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً من اكتشاف المخالفة أو إبلاغه بها في صحيفتَيْن يوميتَيْن.
وأضافت "التجارة"، أن الوزارة والجهات المختصّة تقوم بنشر إعلان سحب المنتج المغشوش في وسائل الإعلام ومواقعها الإلكترونية، ويلتزم المخالف بإبلاغ جهة الضبط المختصّة بالكميات التي تمّ سحبُها والتحفظ عليها أولاً بأول، كما يلتزم بسحب المنتج المغشوش من الأسواق في مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ اكتشاف الغش أو إبلاغه بذلك، ويتم التصرف في المنتج المغشوش الذي تمّ سحبه وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 15 من اللائحة.