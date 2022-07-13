مكة المكرمة.. فريق طبي ينجح في إنقاذ حاجّة باكستانية من الوفاة الدماغية

وقال رئيس الفريق الطبي استشاري جراحة المخ والأعصاب الدكتور زهير هوساوي: إن المريضة حضرت إلى قسم الطوارئ بتاريخ 7/ 12/ 1443هـ وهي في غيبوبة كاملة وتعاني صعوبة في التنفس، وبشكل عاجل تم عمل الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة، حيث تبين وجود نزيف دماغي ضخم ضاغط على الدماغ، وعلى إثره تقرر ضرورة نقل المريضة إلى غرفة العمليات والتدخل جراحياً.