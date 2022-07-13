مكة المكرمة.. فريق طبي ينجح في إنقاذ حاجّة باكستانية من الوفاة الدماغية

نجح فريق طبي من قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك عبدالعزيز، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، في إنقاذ حياة حاجة باكستانية تبلغ من العمر 65 عاماً من الوفاة الدماغية، وتمكينها من صعود قافلة الحجاج للوقوف بعرفات وإتمام النسك.
وقال رئيس الفريق الطبي استشاري جراحة المخ والأعصاب الدكتور زهير هوساوي: إن المريضة حضرت إلى قسم الطوارئ بتاريخ 7/ 12/ 1443هـ وهي في غيبوبة كاملة وتعاني صعوبة في التنفس، وبشكل عاجل تم عمل الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة، حيث تبين وجود نزيف دماغي ضخم ضاغط على الدماغ، وعلى إثره تقرر ضرورة نقل المريضة إلى غرفة العمليات والتدخل جراحياً.
وأضاف أنه تم خلال العملية فتح الجمجمة وإيقاف النزيف، وتكللت العملية بالنجاح ولله الحمد، وبعد ذلك نُقلت المريضة إلى العناية المركزة، ثم إلى قسم جراحة المخ والأعصاب، وخرجت المريضة من المستشفى وهي بصحة جيدة.
وأشار إلى أن هذا الإنجاز الطبي يعد دليلًا واضحًا على ما يضمه هذا الصرح الطبي في مكة المكرمة من كوادر طبية مؤهلة علمياً وعملياً في كل التخصصات الطبية.