وزير الحرس الوطني يستقبل وزير الدفاع البريطاني

حضر الاستقبال رئيس الجهاز العسكري المكلّف اللواء الركن صالح بن عبدالرحمن الحربي، والمشرف العام على مكتب وزير الحرس الوطني ناصر بن زيد آل مهنا، والمدير العام التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الحرس الوطني الدكتور مشعل بن فواز المسعد،ووكيل ‫الوزارة للشؤون الفنية عبدالرحمن بن صالح الشايع، والرئيس التنفيذي لبرنامج شبكة اتصالات الوزارة ريان بن عبدالعزيز الخويطر.