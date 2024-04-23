"الهشبول": 11 ممارسة مثالية لإدارة المرافق في منظمتك تضمن لك النجاح

ولفت إلى أن سادس الممارسات هي رقمنة وأتمتة عمليات إدارة المرافق، موضحًا أن الجواب عن سؤال: كيف يتم إدارة مبنى في اقتصاد حديث؟ يكمن في التحول المستمر للعديد من الصناعات والقطاعات، فالابتكار في إدارة المرافق يعني دائمًا الأتمتة، حيث يمكن أتمتة العديد من المهام المختلفة باستخدام البرمجيات لصيانة المرافق، وتتيح البرمجيات لمديري المرافق الاحتفاظ بجميع المعلومات التي يحتاجونها في مكان واحد -سواء كان ذلك إدارة الأصول، أو إدارة الصيانة، أو إدارة الجرد، أو إدارة أوامر العمل... أو غير ذلك- وتتميز برمجيات صيانة المرافق بالقدرة على أتمتة العديد من المهام المختلفة، مثل إرسال تذكيرات صيانة مجدولة، ونظرًا لأنها حل سحابي، يمكن لمديري المرافق وغيرهم من الموظفين الوصول إلى المعلومات في ملف حياة الأصول من جهاز كمبيوتر مكتبي أو هاتف ذكي أو جهاز لوحي بغض النظر عن موقعهم.