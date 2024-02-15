النائب العام يتفقد نيابة القصيم ويحث على سرعة إنجاز القضايا

تفقد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، النيابة العامة بمنطقة القصيم، ضمن الجولات التفقدية الميدانية على نيابات المناطق والمحافظات.
والْتقى بأعضاء ومنسوبي نيابة المنطقة، وتفقد إجراءات العمل الجزائي وحث على سرعة إنجاز القضايا؛ مؤكدًا الحماية الرفيعة للضمانات التي كفلتها الأنظمة، خصوصًا الجزائية منها ودورها في تحقيق العدالة الناجزة.
ونوّه الشيخ "المعجب" بضرورة العناية الدؤوبة بتمتع الموقوفين والسجناء بحقوقهم النظامية والتحقق المستمر من ذلك عبر الجولات الرقابية والتفتيشية على السجون ودور التوقيف.
كما الْتقى خلال زيارته عددًا من المراجعين واستمع إلى ملاحظاتهم واستفساراتهم، ووجه باتخاذ ما يلزم حيالها.
واختتم "المعجب" جولته بالتأكيد على ضرورة إنفاذ توجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- بأهمية تضافر الجهود المشتركة بين الجهات ذات العلاقة بما يعزز العمل المؤسسي في مباشرة الإجراءات الجزائية لتحقيق الحماية العدلية الشاملة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠.