النائب العام يتفقد نيابة القصيم ويحث على سرعة إنجاز القضايا

والْتقى بأعضاء ومنسوبي نيابة المنطقة، وتفقد إجراءات العمل الجزائي وحث على سرعة إنجاز القضايا؛ مؤكدًا الحماية الرفيعة للضمانات التي كفلتها الأنظمة، خصوصًا الجزائية منها ودورها في تحقيق العدالة الناجزة.