"أتاك الربيع.. يختال ضاحكًا".. شاهد بالصور.. الطبيعة تنثر عبقها وخضرتها في أكبر روضة بالمملكة

كما يوجد في الروضة مصلى للملك عبدالعزيز، ومشب لقهوته لا يزال محفوظًا فيها منذ عام 1945م وحتى الوقت الحالي، إضافة إلى أنها متنزه طبيعي يقصده عددٌ من أهالي العاصمة للاستجمام فيه مع عائلاتهم، والتمتع بربيعها المزهر كل عام.