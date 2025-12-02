نائب أمير الشرقية: ميزانية 2026 تجسد متانة الاقتصاد وتواصل التنمية

رفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله –، بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1447 / 1448هـ (2026م)، والتي أُعلنت اليوم الثلاثاء خلال جلسة مجلس الوزراء في مدينة الدمام.
وأكد سموه أن الميزانية تعكس متانة اقتصاد المملكة وصلابته، وقدرته على تجاوز التحديات العالمية، ومواصلة مسيرة التنمية المتوازنة، وتعزيز مقومات الرفاه للمواطن، بما يتماشى مع برامج ومبادرات رؤية السعودية 2030.
ونوّه الأمير سعود بن بندر بما تشهده المملكة من نهضة شاملة وتطور متسارع في مختلف القطاعات، مدعومًا بسياسات اقتصادية حكيمة تسعى إلى تنويع مصادر الدخل، ودعم الاقتصاد غير النفطي، وترسيخ خطط الاستدامة التنموية التي تمهّد لمستقبل مزدهر بإذن الله.
واختتم سموه بالدعاء بأن يديم الله على المملكة أمنها واستقرارها وازدهارها، في ظل قيادتها الرشيدة.