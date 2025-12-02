نائب أمير الشرقية: ميزانية 2026 تجسد متانة الاقتصاد وتواصل التنمية

رفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله –، بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1447 / 1448هـ (2026م)، والتي أُعلنت اليوم الثلاثاء خلال جلسة مجلس الوزراء في مدينة الدمام.