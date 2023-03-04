جراحة ناجحة "لفتاة" بمجمع الدكتور سليمان الحبيب بالعليا لتصحيح تقوّسات حادّة بالفقرات القطنية والصدرية وعظام الحوض

وأضاف الدكتور عوض أنه تم استخدام أجهزة وتقنيات متطورة للمساعدة في تعديل وتقويم الفقرات، في عملية استغرقت 3 ساعات، وتم فيها تعديل الجنف بنسبة 100% للفقرات القطنية، وبنسبة 96% لفقرات الصدر، علاوة على تعديل وتقويم عظام الحوض بصورة جيدة. ولله الحمد تكلَّلت جهود الفريق الطبي بالنجاح دون أية مضاعفات، وقد استطاعت الفتاة ولله الحمد الوقوفَ والمشي في الساعات الأولى بعد العملية، وخرجت من المستشفى في اليوم الرابع وهي بصحة جيدة، وقد انتهت لديها كافة الأعراض السابق ذكرها.